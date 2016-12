E. Romagna, due morti per maltempo

19:54

- Un incidente provocato quasi certamente dalla neve ha causato un morto a Funo di Argelato, nel Bolognese. Dopo una sbandata, un'auto è finita dentro un bar pasticceria di via Galliera. La vittima è un uomo di 64 anni. Nel Ravennate invece un marinaio filippino è morto dopo essere caduto in mare da una nave battente bandiera panamense, a dieci miglia dal porto della città romagnola. Era in corso una forte nevicata e il mare era molto agitato.