Treno fermo tra Forlì e Cesena

19:15

- Proseguono i disagi provocati dal maltempo in Italia. Il treno Intercity Bologna-Taranto è fermo per un guasto nella campagna tra Forlì e Cesena. Il locomotore avrebbe avuto un guasto, forse a causa delle forti nevicate che stanno colpendo la regione, e le operazioni per l'invio di un'altra motrice sono state complicate da difficoltà legate alle condizioni meteo. Centinaia i passeggeri a bordo.