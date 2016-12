Nevica da circa 48 ore su quasi 1.000 chilometri di rete autostradale nel Centro Nord del Paese anche se i disagi sembrano abbastanza ridotti in virtù di una leggera attenuazione delle precipitazioni specie in Umbria e Toscana. Invece una forte ripresa delle nevicate si registra sulla A6 Torino-Savona, sul tratto terminale della A26 Genova Voltri-Gravellona, a nord di Novara e soprattutto sulla A14 in Romagna tra Bologna e Cattolica dove si registrano accumuli di neve al suolo in pianura da 40 a 60 cm. All'opera 2.000 mezzi sgombraneve e spargisale e a 5.000 operatori.Le abbondanti precipitazioni nevose hanno messo in ginocchio Urbino, che è rimasta al buio per circa due ore. Il black out elettrico è iniziato intorno alle 17,30, quando - secondo i tecnici - il peso della neve ha rotto un cavo portante di una delle centraline elettriche della città. Buio completo fino alle ore 20, poi una nuova interruzione alle 21,15 molto breve. In città nevica da questa mattina e i cumuli sfiorano ormai il mezzo metro.Il maltempo sta rendendo critica la circolazione ferroviaria nel nodo di Bologna. Lo affermano in una nota le Ferrovie dello Stato. La temperatura costantemente sotto lo "zero termico" e la neve che continua a cadere abbondantemente stanno determinando nel Capoluogo emiliano pesanti ripercussioni sull' infrastruttura, nonostante l'attivazione del "piano neve".Ferrovie dello Stato Italiane comunica che, in relazione all'emergenza maltempo di queste ore, è stato attivato il numero verde gratuito 800 892021.Un treno. l'Intercity 615 Bologna-Taranto, è rimasto fermo per 8 ore con 600 passeggeri per un guasto. Il convoglio è stato poi fatto tornare a Forlì grazie allo sblocco manuale dei freni nelle singole carrozze da parte del personale di bordo. Tra i passeggeri c'era anche la giornalista Alessandra Borgia che aveva detto a Tgcom24: "Siamo fermi da sette ore, senza luce e riscaldamento". "La situazione è difficile. Alcune persone hanno avuto attacchi di panico, perché non è possibile scendere per motivi di sicurezza". "A bordo - ha aggiunto - ci sono anziani, bambini e donne incinte. Il treno è fermo in aperta campagna tra Forlì e Cesena. Fin'ora vani i tentativi di soccorso".Un incidente provocato quasi certamente dalla neve ha causato un morto nel pomeriggio a Funo di Argelato, nel Bolognese. Dopo una sbandata un'auto è finita dentro un bar pasticceria. La vittima è il conducente, A.C. di 64 anni.Nel Ravennate un marinaio filippino è morto dopo essere caduto in mare da una nave battente bandiera panamense, a dieci miglia dal porto della città romagnola. L'incidente è avvenuto mentre era in corso una forte nevicata e il mare era molto agitato.Sembrava che dovesse iniziare alle 18:30 la partita Atalanta-Genoa, invece a pochi minuti dal fischio di inizio è stata rinviata.Il treno Intercity 615 Bologna-Taranto è fermo per un guasto nella campagna tra Forlì e Cesena. Il locomotore avrebbe avuto un guasto, forse a causa delle forti nevicate che stanno colpendo la regione, e le operazioni per l'invio di un'altra motrice sono state complicate da difficoltà legate al maltempo. Centinaia i passeggeri a bordo.Nelle prossime ore continuerà a nevicare al Nordovest, anche in pianura, in Emilia Romagna e sull'Appennino marchigiano e abruzzese. Il porto di Ancona è stato chiuso e si stanno registrando molti disagi sulla linea ferroviaria. Giovedì il vigoroso vortice depressionario che sta interessando la nostra penisola tenderà ad allontanarsi lasciando tuttavia il posto a un altro vortice, il cui centro si avvicinerà alla Sardegna da dove continuerà il richiamo di aria gelida dai Paesi dell'Est.In tutta l'Italia domineranno le nuvole, accompagnate da nevicate su Alpi centro-occidentali, Piemonte, Emilia Romagna e Marche. Piogge e nevicate a quote collinari sul resto del Centro, Campania, Puglia e Sardegna. Alla sera i fenomeni si fanno più intensi e diffusi al Centrosud, mentre comincia un timido miglioramento al Nord, tranne in Emilia Romagna. Temperature quasi ovunque in ulteriore calo; freddo accentuato dai gelidi venti nord orientali.La neve è arrivata alle porte della capitale: ai Castelli romani dove in alcune località tetti e strade si sono imbiancate creando anche qualche problema di viabilità. Questa mattina la neve è scesa a Rocca di Papa, dove ha creato problemi alla mobilità, Rocca Priora, Monte Compatri, San Cesareo, sui Colli Albani dai 400/500 metri in su. Temperature bassissime a Pratoni del Vivaro dove si è registrato -3.Stava per partorire, ma la neve bloccava i mezzi di soccorso, così a portare una donna in ospedale non è stata l'ambulanza, ma i mezzi spazzaneve della provincia di Massa Carrara. E' accaduto nella notte a Marciaso, un piccolo paese montano della Lunigiana. La donna aveva chiamato l'ambulanza per andare in ospedale, ma la neve impediva al mezzo di soccorso di raggiungerla. E allora a portarla in ospedale è stato uno spazzaneve incaricato dalla Provincia. E il parto è andato benissimo.L'aeroporto Marconi di Bologna rimarrà chiuso fino alle 16.30. E' quanto si legge sul sito dello scalo bolognese. Le operazioni di volo, dunque sono sospese. Il terminal passegeri rimane aperto al pubblico.C'è il rischio valanghe su tutto l'arco alpino e sull'Appennino, avverte Meteomont, il servizio del Corpo forestale dello Stato e del comando truppe alpine, con la collaborazione del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, invitando tutti gli escursionisti e gli sciatori a informarsi. I forti venti di bora associati ai fenomeni provocheranno un calo delle temperature e soprattutto inizieranno a rimaneggiare la neve fresca appena caduta sull'intero Appennino Centro-settentrionale innalzando il pericolo valanghe fino a marcato.Trenitalia ha attivato per l'Emilia-Romagna il piano neve per la fase di emergenza 3, la più grave. Dalle 6 la neve ha bloccato il 25% dei treni regionali.Secondo l'ultimo aggiornamento di Autostrade per l'Italia, sulle tratte più colpite dal maltempo si sono registrati accumuli di neve di 30 centimetri sulla A14 tra Reggio Emilia e Forlì, di 35 sulla A1 tra Modena e Bologna, di 30 tra Sasso Marconi e il tratto appenninico dell'A1 e di 20 in A1 tra Fabro e Orvieto.Scuole comunali chiuse a Bologna da domani fino a sabato. Lo ha annunciato l'assessore comunale alla comunicazione Matteo Lepore.L'aeroporto Marconi di Bologna resterà chiuso fino alle 14.30. La maggior parte dei voli previsti nella mattinata sono stati cancellati.Voli regolari negli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa nonostante le nevicate delle ore scorse e le temperatura rigide. Qualche volo ha accumulato ritardi di mezz'ora per le operazione di de-icing e de-snowing. Unici voli cancellati da Malpensa sono stati due aerei in partenza per Istanbul dove l'aeroporto e' chiuso per maltempo.Neve, vento e mareggiate in arrivo nelle Marche nelle prossime ore. Lo indica un avviso di condizioni meteo avverse diramato dalla protezione civile regionale, valido fino alle 12 di domani.Rinviata la partita Siena-Catania. Lo ha deciso il gruppo operativo per la sicurezza rilevando che non ci sono le condizioni di sicurezza per lo svolgimento della gara. Analoga decisione per Bologna-Fiorentina.Il peso della neve ha provocato il cedimento di una parte del tendone del Palafiuggi, la struttura che ospita congressi, installata nell'ex campo sportivo della cittadina termale in provincia di Frosinone."Stiamo monitorando. Il rischio neve potrebbe essere nella notte tra giovedì e venerdì ma, nelle prossime ore, diremo se è un rischio reale, probabile oppure no". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, rispondendo a chi gli chiedeva se ci fosse un reale rischio neve anche nella Capitale.Cinquantamila tonnellate di consegne di prodotti alimentari deperibili (latte, fiori, frutta e verdura) bloccate a causa del maltempo. E' quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti.Nevica anche nel tratto romano dell'autostrada A1. Da alcuni minuti i fiocchi stanno cadendo nella zona di Valmontone. La polizia stradale di Frosinone parla di situazione del traffico ancora regolare sull'autostrada del Sole in Ciociaria, ma la situazione potrebbe complicarsi nelle prossime ore.Temperature di diversi gradi sotto lo zero in tutta la Valle d'Aosta, con termometri che hanno registrato anche i -21 gradi, nell'alta valle, a Valgrisenche e a Punta Helbronner (Courmayeur).Nella pagina seguente le altre notizie sul maltempo