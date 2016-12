Nuovo terremoto nel Nord Italia

La situazione in tempo reale

Una scossa di magnitudo 2 è stata registrata pochi minuti prima di mezzanotte in provincia di Verona. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 5,3 chilometri di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Fumane e Grezzana. Non si registrano danni a persone o cose.Le scosse di terremoto che hanno interessato oggi l'Emilia Romagna non hanno provocato "danni strutturali significativi" ma sono necessarie delle verifiche su edifici storici e in particolare sulle chiese, anche in vista della domenica, quando si svolgeranno le funzioni religiose. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli.Due famiglie di Meletole, frazione di Castelnovo Sotto, nella Bassa reggiana, sono state evacuate in seguito al terremoto. Alcune crepe nelle abitazioni avrebbero spinto a questa precauzione. Una delle due famiglie è stata aiutata dal Comune, l'altra sarà ospitata da parenti.La provincia di Parma ha disposto la chiusura delle scuole domani, al fine di fare una verifica di tutti gli edifici. La situazione vede anche l'evacuazione del municipio, nell'alta Val di Taro, cosi' come di due persone in una vicina abitazione, nella frazione di Liveglia. Cinque persone sono state portate al pronto soccorso per attacchi di panico, mentre un operaio, caduto da un carrello al momento del terremoto, ha riportato lievi ferite.Sono consistenti i danni causati dal terremoto alla Reggia di Colorno, nel Parmense, già lesionata dalla scossa di due giorni fa: dalla facciata sarebbero infatti cadute almeno tre statue. Danni anche in Toscana: a Massa una porzione di tetto di una chiesa si è staccata, illesi i fedeli presenti. Nella provincia di La Spezia i vigili del fuoco stanno intervenendo insieme agli uomini della Protezione civile per il crollo di un tetto di una casa.Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli ha convocato il comitato operativo per fare il punto sulle scosse di terremoto che stanno interessando l'Italia e in particolare il nord in questi giorni. La riunione è convocata alle 19.30 nella sede del Dipartimento a Roma.Lo sciame sismico è proseguito con una terza scossa, sempre con epicentro nella stessa area in provincia di Parma, di magnitudo 3.2, registrata dagli strumenti alle 16.34."Gli strumenti sismici sistemati per verificare i movimenti del relitto di nave Concordia davanti al Giglio sono andati in saturazione, ma solo perché sono tarati per segnalare movimenti millimetrici: la nave non si è mossa se non di quei movimenti millimetrici che non sono dovuti al terremoto". Lo ha detto il professor Sandro Moretti, dell'università di Firenze e membro del comitato tecnico scientifico per l'emergenza Concordia. Il terremoto è stato avvertito ai piani alti nella città di Grosseto.Evacuati alcuni uffici a Milano, dove è scattato automaticamente il piano di sicurezza messo a punto dalle ditte, dopo la scossa di terremoto. Ai vigili del fuoco non risultano evacuazioni delle scuole ancora aperte nel pomeriggio (in particolare gli asili), ma non escludono che gli istituti abbiano deciso autonomamente.Nuova scossa di terremoto in provincia di Parma. Gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato alle 16.23 una scossa con una magnitudo, provvisoria, di 2.7 ad una profondità di 63.6 chilometri.Le Ferrovie dello Stato hanno ridotto a scopo precauzionale la velocità dei convogli in transito in tutta l'Emilia-Romagna, in conseguenza della scossa di terremoto. Lo ha reso noto il responsabile della Protezione civile regionale, Demetrio Egidi. Questa prescrizione resterà in vigore fino a che le verifiche strutturali saranno ultimate. Controlli anche sulle dighe e sulle linee telefoniche."Non sono segnalati danni, sulla base delle prime verifiche che abbiamo fatto assieme ai vigili del fuoco e agli enti locali". Lo ha detto l'ingegner Demetrio Egidi, responsabile della Protezione civile della Regione Emilia Romagna.La scossa di terremoto, più intensa di quella avvertita mercoledì, è stata sentita anche a Cremona. Moltissime le telefonate ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine che sono al lavoro per cercare di valutare i danni. Non si registrano feriti.La protezione civile sta verificando se la scossa sismica di magnitudo 5.4 che ha interessato il Centro-Nord ha provocato danni a cose o persone.La scossa è stata avvertita anche in tutto il Friuli Venezia Giulia, da Pordenone e Udine a Trieste. Diverse le telefonate ai centralini dei Vigili del fuoco e della Protezione civile regionale che ha sede a Palmanova (Udine). Non sono stati segnalati danni.Tanta paura, in Liguria, dove poco dopo le 15.50 è stata avvertita una violenta scossa di terremoto. Centinaia le telefonate a vigili del fuoco e vigili urbani di cittadini allarmati. Al momento, però, non sono segnalati danni a persone o cose.E' di magnitudo 5,4 ed è avvenuto a circa 60 chilometri di profondità, secondo le prime stime dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) il terremoto registrato nella provincia di Parma, nella zona di Corniglio e Berceto.Il presidente della Regione Lombardia attraverso il sociale network Twitter avvisa della scossa di terremoto sentita a Milano e annuncia di aver allertato la Protezione CivileIl sisma è stata nettamente avvertito pochi minuti prima delle 16 in tutta la città di Bologna.La scossa di terremoto è stata avvertita anche a Firenze nei piani alti dei palazzi.La scossa di terremoto di poco fa è stata avvertita distintamente lungo la costa toscana e, ai piani più alti delle abitazioni, anche a Firenze.Un terremoto di magnitudo 5.1, secondo le primissime stime dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) è avvenuto nella zona confine fra la provincia di Parma e Appennino tosco emiliano.La forte scossa di terremoto sentita in tutto il nord Italia, secondo i primi dati, dovrebbe avere una magnitudo superiore al 5. L'epicentro del sisma sarebbe in Emilia Romagna, in provincia di Modena.La scossa è stata chiaramente avvertita anche nel Ponente Ligure. A Genova, come a Sanremo, molte persone sono scese in strada allarmate. Una precedente scossa era stata avvertita due giorni fa anche in Liguria.