Sismologo: possibili nuove scosse

- Potrebbero verificarsi altre scosse di terremoto dopo quella avvertita questa mattina in tutto il Nord Italia. A dirlo è Daniele Spallarossa, docente di Sismologia all'università di Genova. "Stiamo registrando degli aftershock, ovvero delle scosse successive a quella principale - spiega - per cui non è escluso che altri eventi sismici, nelle prossime ore, possano essere avvertiti dalla popolazione".