Si ribalta trattore, grave bimba

- Una bambina di cinque anni è stata ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Modena dopo che il trattore guidato dal padre e a bordo della quale si trovava la piccola è finito in una scarpata a Lama Mocogno, sull'Appennino modenese. L'incidente è avvenuto per cause ancora da accertare: il mezzo guidato dal genitore si è ribaltato lungo il pendio. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri.