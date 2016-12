Moto, in 6mila per compleanno Sic

00:42

- Seimila persone hanno gremito lo stadio di Rimini per festeggiare quello che sarebbe stato il 25esimo compleanno del campione di moto Gp Marco Simoncelli se un terribile incidente non lo avesse ucciso ad ottobre. Presenti Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Mattia Pasini, colleghi in pista e amici nella vita, tanti comici e la famiglia. Sugli spalti coreografie col numero 58 e tanti occhi lucidi nel guardare i filmati.