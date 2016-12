Modena, monossido uccide due donne

12:44

- Due donne, la 79enne Beatrice Bioli e la figlia 52enne, Rosanna Ferrari, sono morte nella notte per intossicazione da monossido di carbonio nella loro abitazione a Serramazzoni, sull'Appennino modenese. E' stato un altro figlio dell'anziana, che abita nella stessa palazzina al piano superiore, a lanciare l'allarme dopo essere entrato in casa e aver trovato la madre e la sorella che non davano segni di vita.