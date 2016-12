Crac Parmalat,Calisto Tanzi in aula

10:16

- Calisto Tanzi è arrivato poco prima delle 10 in aula in Corte d'appello a Bologna, dove si sta svolgendo il processo d'appello per il crac della Parmalat. Visibilmente dimagrito e attualmente detenuto nel carcere di Parma, Tanzi è giunto a bordo di un cellulare della polizia penitenziaria ed è sceso dal mezzo con le manette ai polsi. Nell'aula Bachelet, dove si svolge l'udienza, è stato fatto sedere invece libero accanto ai suoi difensori.