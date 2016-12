Crolla casa nel Riminese, donna sotto le macerie: salvata dai vigili del fuoco

foto Ansa 21:00 - Una donna di 45 anni è rimasta sepolta dal crollo della sua casa, una villetta monofamiliare di Novafeltria (Rimini). Secondo i primi accertamenti, a causare lo scoppio e il crollo sarebbe stata una fuga di gas. Evacauta l'abitazione confinante con la casa crollata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Novafeltria, i vigili del fuoco e la polizia municipale che sono riusciti, scavando, a trarre in salvo la donna. - Una donna di 45 anni è rimasta sepolta dal crollo della sua casa, una villetta monofamiliare di Novafeltria (Rimini). Secondo i primi accertamenti, a causare lo scoppio e il crollo sarebbe stata una fuga di gas. Evacauta l'abitazione confinante con la casa crollata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Novafeltria, i vigili del fuoco e la polizia municipale che sono riusciti, scavando, a trarre in salvo la donna.

La donna è cosciente ha riportato segni di bruciature sul corpo. "Aria. Aria", pare siano state le prime parole della donna pronunciata mentre sulla lettiga veniva caricata sull'ambulanza. La donna si è salvata solo perché è rimasta incastrata sotto una trave che l'ha probabilmente protetta dal crollo delle mura portanti. Non si escludono cause diverse da quelle accidentali per lo scoppio. Indagano i carabinieri.