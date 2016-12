Elettricista ucciso, arrestato il fratello

foto Ansa Correlati Elettricista ucciso a coltellate 20:23 - E' stato arrestato Michele Di Stasio, fratello dell' - E' stato arrestato Michele Di Stasio, fratello dell' elettricista di 44 anni, Gerardino, freddato con una fucilata . Era stato proprio Michele ad averlo trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri a Soliera, nel Modenese. Il fratello, dopo un lungo interrogatorio in caserma, ha confermato di aver spostato il corpo prima del suo ritrovamento. Ha negato però di aver commesso il delitto. E' accusato di favoreggiamento.

Gli inquirenti che indagano sull'omicidio hanno trovato il fucile che presumibilmente è stato usato per uccidere Di Stasio. Era in una rimessa vicina all'abitazione dell'elettricista, dove questi è stato assassinato. Il fratello già nella serata di ieri era stato sentito a lungo come persona informata sui fatti. L'accusa nei suoi confronti per ora è di ricettazione, porto abusivo d'armi e favoreggiamento. Occorre ora capire perché il fratello maggiore dell'elettricista abbia voluto nascondere l'arma: solo perché era rubata, per coprire altri o perché coinvolto in qualche modo nel delitto?



La prima ipotesi è che l'assassinio sia avvenuto per motivi economici. La vittima, negli ultimi tempi, trovava difficoltà a lavorare a causa della crisi. La moglie e i due figli di nove e due anni erano poi tornati di recente al Sud - Di Stasio è originario di Luogosano in provincia di Avellino - e il 44enne era rimasto a vivere con Michele e l'anziana madre.



La palazzina in cui si e' consumato l'omicidio è di proprietà della famiglia e il 44enne era intenzionato a risistemarla. L'inchiesta mira innanzitutto a stabilire se il fucile sequestrato sia quello effettivamente utilizzato per uccidere. In secondo luogo, a fissare l'orario dell'omicidio, che dai primi riscontri dovrebbe essere avvenuto diverse ore prima del ritrovamento del corpo. Con ogni probabilità nella giornata di mercoledi'. Gerardino De Stasio aveva avuto un piccolo precedente per l'utilizzo di assegni irregolari, ma non risultano ombre nel suo passato. A Capodanno, la numerosa famiglia - vivono tutti nel Modenese i suoi sei fratelli, come l'anziana madre - aveva avuto modo di rivedersi e l'elettricista non era sembrato avere altre preoccupazioni.