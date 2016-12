Elettricista ucciso a coltellate nel Modenese

foto Getty Correlati Bari, ragazza trovata sgozzata

Un uomo che lavorava come elettricista è stato trovato ucciso con diverse coltellate nel tardo pomeriggio nell'abitazione che occupava a Soliera, nel Modenese. Il corpo di Gerardino Di Stasio, di 44 anni, è stato trovato dal fratello. Sull'omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di Carpi e del Reparto operativo di Modena. Stando ai primi riscontri, potrebbe essere stato assassinato mercoledì.

L'uomo è stato trovato in una pozza di sangue e ancora non è chiaro se sia stato ucciso a coltellate o da colpi di un'arma da fuoco. La vittima presentava diverse ferite al torace.



Il 44enne, originario della provincia di Avellino, viveva da solo al primo piano della palazzina , dopo che la moglie e i due figli erano tornati in Meridione da qualche tempo.



I carabinieri stanno cercando di capire se recentemente l'artigiano avesse avuto dissidi. In passato aveva avuto piccoli precedenti. Sulla porta d'ingresso non sono state trovate tracce d'effrazione il che fa ritenere che Di Stasio conoscesse il suo assassino, al quale potrebbe aver aperto.