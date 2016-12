foto Dal Web

18:56

- All'eros non si può dire di no. Una coppia di amanti è stata denunciata per essersi appartata all'interno del parco del convento delle clarisse di Sant'Agata Feltria, nel Riminese. I due, lui 70enne pensionato, lei casalinga di 46 anni, devono rispondere di violazione di domicilio ed atti contrari alla pubblica decenza. A segnalare la focosa coppia la madre badessa.