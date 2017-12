Arresto Igor, la moglie di una vittima: spero sconti la pena ma il mio dramma resta

"Spero che sconti la pena dovuta e che possa essere finalmente fatta giustizia. Anche se questo non potrà mai cambiare il mio dramma". Lo ha detto Maria Sirica, vedova del barista Davide Fabbri, prima vittima di "Igor il russo", dopo aver appreso dell'arresto del latitante serbo in Spagna. Secondo il suo avvocato, Giorgio Bacchelli, che ha riportato all'Ansa le dichiarazioni della donna, Sirica è "molto agitata e molto turbata" dalla notizia.

"Una bella notizia: hanno catturato Igor in Spagna. Non cancella il dolore per le morti che ha provocato, ma mi conferma la fiducia che ho sempre avuto nei confronti delle forze dell'ordine e della giustizia", ha scritto su Facebook il sindaco di Budrio (Reggio Emilia) Maurizio Mazzanti.