Arrestato operatore centro disabili: chiedeva soldi a down per non picchiarlo

Rubava soldi alla madre per poter pagare l'operatore che gli chiedeva denaro per non schiaffeggiarlo o cacciarlo dalla struttura. Per quasi un anno un 41enne down del Modenese ha portato avanti questi piccoli furti finché il genitore non lo ha scoperto e ha portato alla luce l'estorsione che si verificava all'interno di un centro per disabili. L'assistente è stato così arrestato dai carabinieri della compagnia di Carpi.