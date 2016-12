Appennino reggiano, scossa di terremoto: magnitudo 4.0

Un sisma di magnitudo 4.0 è stato registrato nell'Appennino reggiano alle 8.21 a 8 km di profondità. L'epicentro è stato localizzato fra Toano e Villa Minozzo (Reggio Emilia) e Frassinoro (Modena) ed è stato distintamente avvertito in tutta la fascia appenninica, fino in Toscana. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali danni.

Sono ancora in corso le verifiche sulle strutture dell'Appennino reggiano nella zona colpita dal terremoto delle 8.21. Protezione civile, vigili del fuoco, tecnici dei comuni stanno lavorando in particolare nelle zone dei comuni di Villa Minozzo, Toano, Castelnovo Monti e Baiso. Per ora non sono stati riscontrati danni importanti alle strutture. La zona in cui il sisma e' stato maggiormente avvertito è tra Villa Minozzo e il comune modenese di Frassinoro.