L'Osteria Francescana dello chef Massimo Bottura è stata incoronata per la seconda volta il miglior ristorante del mondo. Il ristorante di Modena, che aveva già ottenuto il prestigioso premio The World's 50 Best nel 2016, ha battuto il vincitore dello scorso anno, l'Eleven Madison Park di New York. "E' incredibile, è qualcosa che abbiamo costruito tutti insieme", ha detto Bottura alla cerimonia di premiazione che si è svolta a Bilbao, in Spagna.