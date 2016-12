Si continua a lavorare a Parma nelle zone colpite dell'alluvione di lunedì, dopo l'esondazione del torrente Baganza. In azione per tutta la notte le idrovore, per sgomberare le zone ancora allagate, soprattutto nell'area del quartiere Montanara. Il Comune distribuirà dei moduli per verificare l'entità dei danni che ammontano a diversi milioni di euro. Alcune strade sono ancora senza corrente elettrica e senza riscaldamento.