Alfano:"No Tav non ci fanno paura"

18:16 - "Chi si oppone al Tav sappia che non intimidirà lo Stato. Il governo, il Paese non hanno paura". Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, commenta così l'incendio doloso divampato alla stazione di Santa Viola, nel Bolognese. "La Torino-Lione sarà completata, come democraticamente è stato deciso", conclude Alfano. Il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, aggiunge: "Il governo non abbasserà mai la guardia e non arretrerà di un millimetro".