Aiutarono Igor il Russo a fuggire: cinque persone indagate

Intanto si è registrato un curioso e preoccupante falso allarme per l'avvistamento di un fantomatico sosia "Igor il russo" sul treno Frecciabianca 8809, proveniente da Bologna, in arrivo a Rimini. Immediato il blitz coordinato tra polizia di Stato e carabinieri di Rimini. Una sessantina gli uomini delle Forze dell'ordine, tra agenti e militari, che hanno messo in sicurezza l'area della stazione riminese e il treno in arrivo.



I controlli, riporta sempre Repubblica.it, hanno poi evidenziato che la persona sospettata era un cittadino italiano, originario del Napoletano, e non di Igor, il killer ricercato da mesi per due omicidi in provincia di Bologna. Ad avvertire il 112, dopo aver notato il passeggero sospetto perché somigliante al killer, è stato un maresciallo dei Carabinieri libero dal servizio.