13 novembre 2014 Aggressione a Matteo Salvini, la Digos di Bologna ha individuato i responsabili Dieci esponenti del collettivo Hobo sono stati denunciati per aver assaltato l'auto del leader del Carroccio, che su Facebook commenta: "Ora li condanneranno?"

13:55 - La Digos di Bologna ha individuato gli autori dell'aggressione a Matteo Salvini e il suo seguito avvenuta sabato. E' emerso che, durante la visita del segretario della Lega Nord a un campo nomadi, dieci esponenti del collettivo Hobo hanno assaltato l'auto del leader del Carroccio con cinghie e sassi, sfasciandone il parabrezza e i finestrini nel tentativo di aggredirlo. Sono stati tutti denunciati per violenza privata e tre di loro anche per danneggiamento.

Inoltre per l'aggressione (avvenuta sempre sabato al campo nomadi di Bologna) ai danni del giornalista del Resto del Carlino Enrico Barbetti sono stati denunciati 3 attivisti anarchici che gravitano intorno all'aula C occupata a Scienze Politiche.



Salvini su Facebook: "Saranno condannati?" - Sulla sua pagina Facebook il segretario federale della Lega Nord ha commentato: "Identificati e denunciati per violenza 10 degli aggressori anti-leghisti di Bologna. Sono 'bravi ragazzi' di un centro sociale, fra i 19 e i 28 anni. Bene, grazie alla Polizia: secondo voi ora ci sarà un giudice pronto a condannarli?".