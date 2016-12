Accoltellato fuori da un ristorante Ravenna, arrestata una coppia

Un uomo di 53 anni è stato accoltellato davanti a un ristorante nel centro di Ravenna durante una lite innescatasi per motivi futili. Raggiunto alla schiena all'altezza del rene destro, è stato subito portato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Gli aggressori - una coppia di ravennati già nota alle forze dell'ordine - sono stati arrestati dalla Polizia dopo una breve fuga. Forse a scatenare la lite è stato qualche sguardo ritenuto di troppo.