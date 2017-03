Abusi edilizi, Gdf sequestra 223 appartamenti nel Ferrarese

Maxi sequestro di beni nel Ferrarese per un valore di oltre 20 milioni di euro. La guardia di finanza ha infatti messo i sigilli a 223 appartamenti (su un totale di 350) che fanno parte del complesso residenziale "Regina Mare" a Lido Pomposa, di proprietà di due società immobiliari di Comacchio. I vertici delle due aziende sono stati infatti condannati in primo grado per la "lottizzazione abusiva" dell'area oggetto dell'intervento edilizio.