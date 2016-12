Abusa della figlia di sei anni della coppia che lo ospita: profugo arrestato

Un 25enne senegalese, in Italia dal 2011 con lo status di profugo, è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale sulla figlia di 6 anni della coppia di suoi connazionali che lo ospitava in una casa vicino a Bologna. L'arresto, eseguito dai carabinieri di Borgo Panigale, ha salvato il giovane dal linciaggio dei familiari della bimba.