Abbandonato esanime, muore 73enne

20:30 - Era stato trovato esanime in strada dopo un'aggressione ed è morto in un ospedale di Ferrara. Il 73enne, coinvolto in passato in inchieste sul traffico di droga e per reati contro il patrimonio, aveva gravissime ferite al capo ed era stato soccorso dopo aver avuto una discussione con altri uomini, secondo testimonianze raccolte dagli investigatori. Sul caso indaga la Squadra mobile, che non esclude l'ipotesi di omicidio.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X