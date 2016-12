A21, incidente per giocatore Carpi

Il centrocampista francese del Carpi Eddy Gnahoré, 22 anni, è rimasto ferito in un incidente sull'autostrada A21 Brescia-Torino, nei pressi di Tortona, ed è stato ricoverato all'ospedale di Alessandria. Ha subito un trauma cranico e al bacino, riferisce una nota della società, ma "non è in pericolo di vita e le sue condizioni generali sono buone e verranno monitorate dallo staff medico biancorosso di concerto con quello ospedaliero".