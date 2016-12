Va fuori strada, auto lo schiaccia

16:45 - E' finito fuori strada, è stato sbalzato dall'abitacolo, schiacciato e ucciso dalla stessa automobile su cui viaggiava. E' quanto accaduto a un 37enne in un incidenteo a San Martino in Olza, nel comune di Cortemaggiore (Piacenza), dove l'uomo era alla guida di una Renault Clio. Inutili i soccorsi del 118, intervenuto in eliambulanza da Parma. L'uomo potrebbe essere rimasto vittima di un malore. Illesa una donna che era a bordo con lui.