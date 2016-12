Uccide un uomo e si toglie la vita Modena, la tragedia in un cantiere

14:15 - Ha sparato a un uomo, uccidendolo, poi si è a sua volta tolto la vita. La tragedia a Santa Caterina di Concordia (Modena), dove sono morti due uomini, di 50 e 51 anni, che sarebbero stati legati da rapporti di lavoro. I carabinieri stanno indagando sulla vicenda per capire quali siano le relazioni tra i due e quali contrasti abbiano scatenato il dramma.

L'omicidio-suicidio è accaduto nel cantiere di una villetta in costruzione. Dalle prime ricostruzioni, i due, entrambi artigiani, si sarebbero incontrati per parlare di una questione rimasta in sospeso.



La vittima sarebbe originaria della provincia di Reggio Emilia, mentre l'omicida che, dopo aver ucciso, ha poi rivolto contro di sè la pistola, è del Modenese.