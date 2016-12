Uccide figlio e poi si suicida

23:19 - Un padre di 66 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco il figlio 35enne nella stanza d'ospedale in cui era ricoverato quest'ultimo e poi si è suicidato. E' successo nel reparto di medicina a Scandiano (Reggio Emilia). Il giovane pare fosse in cura per un diabete, ma dietro il gesto disperato potrebbero esserci problemi di tossicodipendenza. Sono intervenuti i carabinieri.