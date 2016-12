Tredicenne in coma etilico dopo una festa in discoteca

17:39 - Un tredicenne, residente nella provincia di Rimini, è in coma etilico. L'adolescente, dopo aver partecipato a una festa in discoteca, in provincia di Pesaro, nel fine settimana, è finito in ospedale per il troppo alcol. Il ragazzino non è in pericolo di vita, ma i rischi per la sua salute sono stati comunque elevati.

Al momento, sono in atto accertamenti e indagini da parte delle autorità giudiziare per verificare se il giovane abbia assunto sostanze alcoliche di propria volontà o se sia stato indotto o forzato da altre persone.