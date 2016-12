Terremoto Emilia: l'estrazione del petrolio fu la causa del sisma?

15:25 - La relazione consegnata dagli esperti di un panel internazionale agli amministratori dell'Emilia-Romagna sarebbe ancora top secret, ma la rivista americana "Science" anticipa una notizia che mette i brividi. Il terremoto che ha sconvolto l'Emilia nel 2012 potrebbe essere stato provocato dalle pressioni esercitate sulla crosta terreste per l'estrazione di greggio nel giacimento a una ventina di chilometri dall'epicentro della prima scossa.



E' possibile, dicono gli scienziati, che la faglia fosse vicina al punto di rottura e che l'attività estrattiva del petrolio abbia funzionato da innesco per l'evento sismico. Le conclusioni della commissione non sono un vero e proprio atto d'accusa, anche perché fenomeni simili in alcune zone del Texas e dell'Oklahoma dove le trivellazioni sono ben più numerose e profonde hanno generato scosse deboli non paragonabili a quelle naturali.



I sospetti rimangono, così come la possibilità che il terremoto potrebbe essere stato comunque accelerato dall'attività umana.