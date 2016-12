Sfigurata acido, tensione in aula

10:58 - Lucia Annibali, sfigurata con l'acido il 16 aprile scorso, ha lasciato l'aula quando Luca Varani, suo ex fidanzato ha cominciato a rendere dichiarazioni spontanee davanti al gup di Pesaro. Varani, è su banco degli imputati come mandante dell'agguato, accusato di tentato omicidio, lesioni gravissime e stalking. Il processo si svolge con rito abbreviato. L'uomo ha esordito dicendosi dispiaciuto per tutto quello che è accaduto.