Segretario Sap: "Non mi dimetto"

21:44 - Il segretario della Sap, Gianni Tonelli, non fa marcia indietro e continua a difendere gli applausi agli agenti condannati per la morte di Federico Aldrovandi. "Non credo di aver disonorato la polizia facendo un'operazione di verità", ha detto. Tonelli ha poi sottolineato che non si dimetterà: "Rispetto il dolore della madre e sono dispiaciuto per quello che è accaduto, ma non mi dimetto".