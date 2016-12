Schianto su Ss Adriatica: un morto

00:33 - E' di un morto e tre feriti il bilancio di uno schianto frontale tra due auto avvenuto sulla statale Adriatica vicino a Fosso Ghiaia, nel Ravennate. La vittima è Marco Animobono, 44 anni, imprenditore faentino molto noto in Romagna per essere stato in passato vicepresidente del Ravenna Calcio. L'uomo viaggiava come passeggero su una delle due auto; il conducente della vettura, un cinquantenne, è ricoverato in condizioni gravissime.