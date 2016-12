01:38 - Un 22enne di origini indiane, Gurminder Singh, è morto nello scontro tra un'auto e una moto a Campagnola Emilia (Reggio Emilia). Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per il ragazzo, che era in sella alla moto, non c'è stato nulla da fare. Toccherà ai carabinieri ricostruire la dinamica dell'incidente.