Scende da treno in partenza: morto

13:29 - Addormentatosi prima dell'arrivo in stazione, si è svegliato proprio mentre il treno ripartiva e ha cercato di scendere, ma è rimasto impigliato nelle porte ed è finito sotto le ruote: è morto così a Castelfranco Emilia, nel Modenese, un 43enne originario di Milano e detenuto nella città emiliana. L'uomo, che doveva rientrare in cella, temeva di essere accusato di evasione se non si fosse presentato e ha fatto di tutto per scendere dal convoglio.