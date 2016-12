Rogo in palazzo, 22 famiglie salve

23:51 - Un incendio è divampato in un palazzo nella zona della stazione ferroviaria di Reggio Emilia. Un appartamento è stato avvolto dalle fiamme e 22 famiglie sono state evacuate a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, i carabinieri e la polizia. Non sono segnalati feriti. Le cause del rogo sarebbero di natura accidentale, forse un mozzicone di sigaretta o una candela lasciata accesa.