Ritrovati i due parmigiani dispersi

01:22 - E' stata ritrovata la coppia di parmigiani di 31 e 24 anni data per dispersa a causa della nebbia sul Monte Paitino, nel comune di Corniglio (Parma), nel Parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Quando la nebbia si è dissolta, i due hanno ritrovato la via e sono stati raggiunti da un gruppo di 10 soccorritori in prossimità del lago Scuro.