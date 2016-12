Rimini, muore travolto dal treno

19:34 - A causa delle cuffie auricolari che indossava per ascoltare la musica non si è accorto del treno in arrivo alle sue spalle ed è stato travolto, mentre camminava lungo il binario della stazione di Bellaria, nel Riminese. E' morto così Benjamin Njoki, un ragazzo di 23 anni nato in Kenya ma residente proprio a Bellaria. Il macchinista ha azionato la sirena ma il 23enne non si è accorto di nulla ed è morto sul colpo.