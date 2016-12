Rimini, insulti in classe e su Facebook: a 15 anni abbandona la scuola

08:41 - Talmente deriso a scuola e sul Facebook per i suoi denti sporgenti che alla fine non ce l'ha più fatta e ha deciso di abbandonare la prima liceo che frequentava. E' accaduto a Rimini, protagonista un 15enne, ai più conosciuto ormai con solo con il suo soprannome, "il sorcio". Venuti a conoscenza delle prese in giro rivolte al figlio, i genitori hanno deciso di presentare denuncia, quattro i minori finiti sotto inchiesta per diffamazione.

Il 15enne si era trasferito da poco a Rimini dalla Sicilia: l'accoglienza non solo non era stata delle migliori nell'istituto superiore che frequentava, ma presto la "convivenza" con i coetanei era diventata difficile anche online. Il ragazzo veniva additato e deriso anche su Facebook dove ormai per tutti era solo "il sorcio".



Non riuscendo più a sopportare le continue umiliazioni a cui veniva sottoposto dai coetanei, il giovane ha deciso infine di parlarne con i genitori che non solo lo hanno ritirato da scuola e denunciato gli aguzzini, ma hanno anche deciso di abbandonare la città.