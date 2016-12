Rimini, annega turista torinese

18:52 - Una donna torinese di 45 anni, in vacanza a Rimini con le amiche, è annegata nel mare al largo di Rimini. La donna era entrata in acqua per fare il bagno. Dopo alcuni minuti è stata avvistata in acqua priva di sensi, riversa a pancia in giù. Quasi sicuramente è morta per annegamento in una giornata in cui il mare era piuttosto mosso. Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto. I medici del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso.