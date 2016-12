Reggio Emilia, bimba muore travolta in casa da una statua di marmo

23:23 - Una bambina ha perso la vita dopo essere stata travolta in casa da una statua di marmo. L'incidente è avvenuto a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. La statua, alta oltre un metro, le è precipitata addosso per cause ancora da accertare. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Soccorsa dal personale del 118 di Reggio Emilia, la piccola non ce l'ha fatta.

La bimba, che aveva compiuto 6 anni in luglio, stava giocando nell'atrio della casa dei nonni paterni, nel centro storico di Correggio. La statua di marmo, molto pesante, era su un piedistallo sotto una scalinata dove lei si è infilata per nascondersi ma, inavvertitamente l'ha urtata durante il gioco e la statua le è precipitata addosso, uccidendola. Il suo corpo è ora all'obitorio di Correggio e la statua è stata sequestrata.



I volontari della Croce Rossa di Correggio e i medici del locale ospedale, accorsi, non hanno potuto fare nulla per salvarla. L'incidente è al vaglio dei carabinieri che riferiranno alla magistratura. La famiglia della piccola è molto nota in paese, sul luogo della disgrazia è accorso anche il sindaco Ilenia Malavasi.