Ravenna, sfrattato per soli 3 euro

18:19 - Sfrattato per una morosità di 3 euro. E' accaduto a un artigiano edile di Lugo, in provincia di Ravenna, che da ottobre a gennaio non era riuscito a pagare l'affitto. Dopo l'intimazione da parte del padrone di casa era riuscito a racimolare la somma, 1.938 euro, ma la banca aveva trattenuto 3 euro per le spese di commissione. Tre euro mancanti che hanno convinto il giudice onorario del tribunale ravennate a convalidare lo sfratto.

L'artigiano, sposato, con due figli e da tempo in crisi economica, era riuscito a pagare il debito. Ma il giudice si è mostrato inflessibile, stabilendo anche la data di esecuzione dello sfratto: 20 aprile, vale a dire il giorno di Pasqua.