Ravenna, scooter travolge un gruppo di ciclisti: nove feriti, tre gravi

19:37 - Una donna, a bordo di uno scooter, ha travolto un gruppo di ciclisti impegnati in una gara amatoriale autorizzata a San Bartolo, in provincia di Ravenna. Nove atleti sono rimasti feriti e sono stati trasportati nei vicini ospedali: tre di loro versano in gravi condizioni. La polizia municipale è intervenuta per i rilievi del caso e per cercare di ricostruire quanto accaduto.

La scooterista è piombata all'improvviso sul gruppo delle biciclette, che erano scortate dai vigili urbani. Tre dei ciclisti, quelli in gravi condizioni, sono stati portati all'ospedale di Cesena, gli altri sei, feriti lievemente, a Lugo e Ravenna. Lo scooter ha travolto il gruppo all'altezza di una semicurva, mentre procedeva nella direzione di marcia opposta a quella dei ciclisti.



Sembre che la donna abbia cercato disperatamente di frenare, ma così facendo avrebbe perso il controllo. Coinvolta nello scontro anche una moto della polizia municipale, impegnata nel servizio di scorta. Quattro le ambulanze, accorse, oltre all'auto medica e all'elimedica. In condizioni molto gravi anche la donna che era a bordo dello scooter.