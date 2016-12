20:25 - Diverse morti sospette all'ospedale di Lugo (Ravenna) sono finite sotto la lente dei carabinieri del Nas, che hanno effettuato un sopralluogo sul posto. Da chiarire in particolare le circostanze della morte di un paziente di 78 anni, in seguito a cui un'infermiera risulta indagata per omicidio volontario aggravato. Ma sono state ben 38 le cartelle cliniche sequestrate dall'Arma su altrettanti malati morti nel nosocomio negli ultimi tre mesi.