Ravenna, esplosione in centro: 2 feriti

23:14 - Due persone sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in un cantiere in centro a Ravenna, dove sono in corso lavori a condutture di gas. Lo scoppio è stato avvertito a notevole distanza. Quasi tutti gli operai sono riusciti ad allontanarsi in tempo: l'unico di loro rimasto ferito ha ustioni a braccia e gambe, con una prognosi di 20 giorni. Il secondo ferito è un residente, colpito a una gamba da una scheggia dell'esplosione.