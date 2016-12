Ravenna, da broker truffa per 3 mln Ad anziana vedova tolti 700mila euro

10:33 - La guardia di finanza di Ravenna ha denunciato un promotore finanziario che avrebbe truffato oltre 50 clienti per un totale di tre milioni di euro. Grazie alla fiducia dei clienti il professionista avrebbe distratto a proprio favore i loro risparmi per ben diciotto anni. Tra le vittime un'anziana vedova, truffata dall'uomo per 700mila euro attraverso bancomat e assegni bancari di cui la cliente non conosceva l'esistenza.

La truffa si è consumata prevalentemente in Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. Le tecniche illecite utilizzate dal promotore per appropriarsi indebitamente del denaro erano svariate: dalla richiesta di denaro contante, fatto immediatamente scomparire, alla richiesta ai propri clienti di assegni bancari compilati a suo favore; dall'accensione di conti correnti all'insaputa degli intestatari, all'effettuazione di indebite operazioni di prelievo e/o pago bancomat.



Nel momento in cui i clienti avevano dubbi circa l’andamento dei propri investimenti, il promotore esibiva loro falsi rendiconti, stampati su carta intestata, all'insaputa del gruppo bancario di appartenenza. Secondo la ricostruzione dei militari, effettuata attraverso l'analisi e il raffronto di migliaia di carte, il meccanismo aveva permesso all'uomo di crearsi un altissimo tenore di vita del tutto incompatibile con i redditi dichiarati al fisco.