R. Emilia, studente travolto da bus Lo zaino si era impigliato nella porta

19:54 - Un ragazzo di 14 anni è morto a Reggio Emilia dopo essere stato investito da un autobus mentre si recava a scuola. Il ragazzo è rimasto impigliato con lo zaino alle porte dell'autobus, è caduto ed è stato travolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica, ma tutto è stato inutile. Trasportato in ospedale in condizioni disperate, è morto poco dopo.

Il giovane, Sylvester Agyemang, di origine ghanese: stava scendendo dall'autobus ed era diretto a scuola, l'istituto scolastico Scaruffi-Levi, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto. Trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Nuova è deceduto poco dopo il ricovero. Stando alle prime informazioni a disposizione della Polizia Municipale, a causare il decesso sarebbe stata una frattura nella zona del collo. Restano ancora da chiarire le esatte circostanze in cui è maturata la tragedia: aspetti su cui il sostituto procuratore Stefania Pigozzi ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio colposo. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro.



Il 14enne aveva perso molto sangue, come evidenzia la macchia rimasta a lato del marciapiede di viale Piave La fermata è molto trafficata al mattino e sembra che l'autista non si sia accorto di nulla, proseguendo la corsa. La vittima, secondo le testimonianze, era salito alla fermata nel comune di Rubiera e doveva scendere alla fermata dove è avvenuto l'incidente.