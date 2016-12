12:41 - Gli investigatori che stanno dando la caccia al pirata della strada che domenica sera ha investito e ucciso un bambino a Ravenna, hanno fermato un sospetto, un bulgaro. Sono ora in corso le verifiche per capire se si tratti effettivamente del guidatore della Mercedes scura che ha travolto il piccolo Gionatan, di tre anni, sulla via Romea Sud.