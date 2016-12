Piacenza, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine davanti all'Ikea

12:52 - Scontri e feriti tra forze dell'ordine e manifestanti questa mattina a Piacenza davanti ai cancelli di un deposito Ikea. I tafferugli sono cominciati quando numerosi facchini e giovani dei centri sociali hanno cercato di impedire l'ingresso ai lavoratori e ai camion diretti ai magazzini dell'azienda svedese. Polizia e carabinieri sono dovuti intervenire con alcune cariche per disperdere i manifestanti, due dei quali feriti e portati in ospedale senza gravi conseguenze. La protesta organizzata dal sindacato SiCobas era scattata dopo la sospensione di una trentina di lavoratori accusati di inadempienze. Nessun manifestante è stato portato in Questura, ma la polizia sta verificando le posizioni di diverse persone. I negozi oggi rimarranno chiusi.